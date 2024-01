Guardare Milei per capire perché il bipolarismo italiano è morto

Capitano periodi in cui priorità impreviste prendono forzosamente il sopravvento sulla quotidianità organizzata. Ergo ti si riduce la produttività di nuove idee tratte dalla congerie di letture cui sei abituato da decenni, azzeri molti impegni che avevi preso, ti passa ogni voglia di seguire i social e scrivervi. Tale premessa serve a un solo scopo: non coinvolgere in alcun modo gli amici del Foglio – ai quali tengo molto – in questo mio urlo di buon anno. Cari pochi residui lupetti liberali italici: volete ancora assistere alle empie ridicolaggini di questa nave di folli che nel nostro paese si definisce bipolarismo? E davvero il problema italiano è se alle europee Giorgia Meloni riuscirà a surclassare di molto Salvini? O se la Schlein diventerà allieva o maestra di quel ciceuracchio che per i 5s ha governato sia con Lega sia col Pd? Un paese che ha visto destra e sinistra difendere la più colossale follia in termini di finanza pubblica cioè bonus e superbonus edilizi per i ricchi, e che se poi abbatte (buona cosa) il reddito di cittadinanza non è oggi in grado di dare cifre credibili su quante centinaia di migliaia di italiani hanno imboccato la via alternativa proposta da chi governa? Un bipolarismo in cui chi aveva trattato la modifica del Mes in aula poi vota no alla ratifica, e con una destra che si accoda sbeffeggiando il suo ministro dell’Economia che era favorevole? Abbarbicati a difesa di esigue minoranze di rentiers a vita tramite proroga eterna delle concessioni pubbliche, e con persino un’associazione – Assobalneari – iscritta a Confindustria che attacca il Capo dello Stato, che onora il suo mandato ricordando a tutti che le proroghe sono contrarie al diritto europeo?

