Tra Meloni e Salvini non c'è concorrenza

Ampliare il consenso anche accarezzando per il verso giusto le pulsioni più populiste del proprio elettorato per non sacrificare la capacità di governo. Giorgia Meloni ha deciso di inseguire la politica sbrigliata del suo avversario/alleato Matteo Salvini su almeno due argomenti che avrebbero potuto farle rischiare l’isolamento in Europa: il Mes, come abbiamo già visto nelle settimane scorse, e la concorrenza (sulla quale la presidente del Consiglio ha ricevuto un mezzo rimprovero del Quirinale martedì). L’approssimarsi delle elezioni europee, la necessità di raccogliere voti e di non concederne alla Lega, spinge dunque Meloni a scegliere accuratamente dei temi sui quali restare ideologicamente ancorata alle pulsioni sovraniste scommettendo però sul fatto che la sua evidente discontinuità nel modo di governare rispetto al salvinismo (dall’immigrazione fino al Patto di stabilità) la protegga dal rischio di isolamento politico nella Ue.

