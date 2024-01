La scommessa del 2024 di Meloni: alzare l'asticella

E’ tempo di misurare la premier non solo su ciò che non ha fatto ma anche su ciò che farà. La strada è chiara: più ci si allontana dai vecchi slogan e più ci si avvicina all’Europa. E più l’Italia ne può trarre beneficio. Pistola no, grazie

Ascoltare Mattarella, ragionare sull’anno che è stato, concentrarsi sulle sfide del futuro e capire che la scommessa del nuovo anno è tutta qui: alzare l’asticella per non fare i pistola (ops!). Nell’anno appena trascorso, ci siamo concentrati su quello che Meloni non ha fatto e tanto ci è bastato per poter dire, in coro: wow, pericolo scampato. I pericoli scampati nell’anno appena concluso sono stati effettivamente molti e abbiamo registrato un sospiro di sollievo più o meno ogni mese.