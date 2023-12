Mattarella, linea chiara su guerra e pace. Contro il "buonismo astratto"

"Care concittadine e concittadini". L'albero di Natale illuminato sullo sfondo. Parla in piedi per sedici minuti dall'uscio della sala Tofanelli del Quirinale. Ma attenzione: fa due passi in avanti, il presidente. Segno che non ha voglia di uscire di scena. Sergio Mattarella, 82 anni, nel suo secondo discorso di fine anno da presidente bis della Repubblica, pattina con attenzione fra politica e attualità, facendo in modo che le sue parole non diventino frecce nell'arco dell'opposizione e, di converso, sculacciate per il governo. La meccanica politica d'altronde è nota. Spoiler: non parla della riforma costituzionale che in qualche modo potrebbe toccarlo, Si spinge a dire - e questo è il massimo - che il voto non è una delega in bianco. E quindi, oltre a battere l'astensione in vista delle europee, occorre vigilare, o meglio partecipare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE