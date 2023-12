Il nuovo Patto di stabilità è ragionevole, anche per l'Italia

In Italia, le nuove regole sui bilanci pubblici, approvate dall’Econfin del 20 dicembre, hanno ricevuto un’accoglienza molto fredda. Le critiche principali sono due. La prima è che l’introduzione dei paletti quantitativi voluti soprattutto dal ministro tedesco Lindner rende le regole più complicate rispetto all’originale proposta della Commissione, il che contrasta con uno degli obiettivi della riforma che era la semplificazione. In parte è vero, ma l’originale proposta della Commissione era semplice da enunciare (a ogni paese va applicata la Dsa, l’analisi di sostenibilità del debito, tenendo conto delle sue specificità riguardo a investimenti e riforme), ma molto difficile da attuare. In particolare, la Dsa richiede di fare assunzioni, spesso molto discutibili, sul sentiero di sviluppo di un’economia nell’arco dei decenni; spesso, con differenze molto piccole nel metodo o nelle assunzioni (ad esempio, sulla produttività o sui tassi di interesse) si giunge a conclusioni molto diverse. Inoltre non è affatto chiaro come si faccia a tener conto delle specificità di ogni paese e come si possa farlo senza creare, né soprattutto dare l’impressione di creare, disparità di trattamento fra paesi. In sostanza, la proposta lasciava margini notevoli di discrezionalità alla Commissione, il che può essere un bene in astratto, ma può rivelarsi quasi infattibile politicamente.

