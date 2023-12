Prima di criticare il Patto di stabilità, l'Italia deve chiedersi se vuole davvero ridurre il debito

Tutti criticano le nuove regole fiscali perché troppo dure, ma in realtà chiedono meno di ciò che l'Italia ha fatto negli anni Novanta. La sensazione è che, dopo l'ingresso nell'euro, per la classe dirigente italiana l'alto debito non è più un problema

Dopo l’accordo europeo sulle nuovo Patto di stabilità, in Italia c’è la convinzione diffusa – come in nessun altro paese europeo – che le nuove regole fiscali siano eccessivamente rigide e penalizzanti. Le recriminazioni sul nuovo quadro normativo, che costringerà l’Italia a una eccessiva e prolungata stagione di “austerità”, non provengono esclusivamente dai partiti di opposizione – che colpevolizzano il governo Meloni, come se con un esecutivo italiano di colore diverso la trattativa in Europa avesse potuto produrre un esito molto differente – ma anche dalla gran parte dei commentatori.