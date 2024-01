I no all'eolico al Mugello illuminano la borghesia anti industriale italiana

Lotta di classe eolica. La contestazione contro il progetto del Mugello, cioè i “ventilatori” eolici che l’Agsm di Verona vuole alzare sull’Appennino vicino al passo del Muraglione tra Forlì e Firenze mette in evidenza una delle anime della sindrome nimby: l’opposizione antindustriale della borghesia intellettuale reazionaria. Il fatto. Il Tar della Toscana ha dato torto al ricorso presentato da Italia Nostra e dal comune di San Godenzo (Firenze) e ha dato ragione alla Spa comunale Agsm Aim. La vicenda nasce dal progetto della Spa municipalizzata di Verona per otto turbine eoliche fra il Giogo di Villore nel comune di Vicchio e il Giogo di Corella nel Comune di Dicomano. Altezza delle torri, 99 metri cui aggiungere i 63 metri di sbraccio dell’elica. La potenza complessiva è 29,6 megawatt. Poi vanno sepolti nel terreno 20 chilometri di cavo da 30mila volt per far arrivare la corrente alla rete di alta tensione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE