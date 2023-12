La carta delle aree idonee per il deposito nucleare è un nuovo test per i Nimby

Ecco servito il menù alla carta del Nimby atomico. Oggi il ministero dell’Ambiente ha pubblicato la Carta nazionale delle 51 aree idonee a ospitare il futuro deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi di bassa e media attività. Oggi quei rifiuti, che si producono ogni giorno in decine di luoghi diversi, sono distribuiti in una ventina di depositi atomici dal Piemonte alla Sicilia. Oltre alle 51 località, verranno esaminate candidature di altri comuni non compresi nell’elenco, come aveva tentato di fare mesi fa Trino Vercellese, che già ospita una centrale nucleare spenta dal 1987. Le 51 località sono lotti singoli di terreno individuati in una ventina di comuni dalla Sogin, la società pubblica incaricata di costruire il deposito. Le zone più interessate sono l’area attorno ad Alessandria, le zone del Viterbese attorno ai monti Cimini, in Basilicata spiccano Genzano (Potenza) e la zona costiera tra Montalbano e Bernalda, poi molti terreni sono stati elencati nella Sardegna centrale fra Oristano e l’alto Campidano. Infine zone minori in Puglia (Gravina) e Sicilia (Calatafimi e Trapani).

