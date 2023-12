L'Olanda offre buone lezioni su come diventare nuclearisti con i fatti

La tessera punti di questa coop costa 23,50 euro e conferisce al titolare molti privilegi riservati, il primo dei quali è entrare nel mondo esclusivo dell'energia atomica. Accade in Olanda, il paese delle eccellenze libertarie e liberiste, dove cinque fondatori hanno creato la Cooperativa Atomo. Meglio: De Atoomcoöperatie. Obiettivo dell’atomicoop è esplorare il mercato delle tecnologie nucleari e individuare il migliore reattore da comprare, costruire e gestire tutti insieme. Dove? L’ideale sarebbe il Limburgo, ma va bene anche la regione di Maastricht oppure la Zelanda vicino al confine con il Belgio dove produce isotopi e chilowattora la centrale atomica di Borssele. In Italia imprese e consumatori si arrabattano per cercare di allestire le Cer, sigla delle “comunità energetiche rinnovabili” che finora hanno prodotto pochissimi chilowattora e quintali di carte bollate, e nel frattempo questi olandesi sono oltre. I nomi: fondatori Patrick Bauduin, Hugo Biersma, Wim Fleuren, Olguita Oudendijk e Arno Wielders; finanza e controllo Frank Verbeek e Chris van Wijk; sviluppatore web Roman van Ree. Alcuni di loro lavorano nel comparto energetico (uno è imprenditore con un’azienda che rivende al dettaglio elettricità da fonte atomica) e diversi sono attivisti in movimenti ambientalisti, come Replanet, e si impegnano nella lotta contro le emissioni e il cambiamento del clima. (Va ricordato che l'energia nucleare non emette anidride carbonica). Vi hanno aderito come partner alcune associazioni nucleariste, come Atom Alliantie e Kern voor Klimaat.

