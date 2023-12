Perché anche l'Italia dovrebbe aderire alla sfida di Cop28 sul nucleare

"Il nucleare non è la soluzione per domani mattina”, dice il professor Francesco Corvaro, inviato del governo italiano alla Cop28 a Dubai. Lo dice dopo avere precisato che l’energia nucleare è di gran lunga la fonte meno pericolosa, come dimostrano i numeri: 0,04 morti per Terawattora prodotto contro i 24 del carbone e i 18 del petrolio. Ma a questo punto allora la domanda è: “Quale sarebbe la fonte per domani mattina?”. Le rinnovabili che contano oggi meno del 5 per cento dell’energia totale consumata e presentano limiti di densità e di continuità evidenti? Le soluzioni per domani mattina non esistono e forse bisogna mettersi bene in testa che la transizione sarà un processo che durerà molti decenni e a poco servono asticelle e obbiettivi irrealistici, decisi a tavolino. Ridurre le dipendenza dai fossili che pesano oggi per più dell’80 per cento dei consumi mondiali di energia esige uno sforzo colossale a cui devono concorrere tutte le fonti di energia che possono dare una mano. E’ quindi del tutto logico che da Dubai arrivi un appello a triplicare sia le fonti rinnovabili sia la produzione nucleare.

