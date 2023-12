L'ambientalismo pragmatico alla prova dell'agrivoltaico

Tutti pazzi per l’agrivoltaico. Le commissioni di valutazione di impatto del ministero dell’Ambiente quest’anno hanno aperto i fascicoli per quasi mille progetti di centrali elettriche formate da moduli fotovoltaici posati nelle aree agricole su piloni molto alti e ben distanziati, in modo da non cancellare le colture e i pascoli sottostanti. Ecco il valore teorico d’investimento di questi 994 progetti agrivoltaici: 2,66 miliardi di euro. Di questa vagonata di progetti, la commissione di valutazione Pniec-Pnrr quest’anno è riuscita ad approvarne 89; per altri 905 fascicoli aperti si sta ancora raccogliendo la documentazione. Le commissioni tecniche del ministero, presiedute da Massimiliano Atelli, si sono riunite anche ieri e oggi; il 29 dicembre a panettone aperto si riuniranno in un’altra seduta plenaria per chiudere un nuovo contingente di procedure. Nel dettaglio, il 29 dicembre la commissione di valutazione di impatto strategico (quella che esamina i piani complessivi) darà un parere sul piano di sviluppo dell’aeroporto di Firenze per il 2035 e sulla consultazione internazionale del piano integrato dell’alta tensione austriaca.

