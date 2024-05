Il destino degli altri, anche dei tanti Kabobo, ci riguarda sempre

L’abbandono in cui vengono lasciati tanti esseri umani, spesso nei centri cosiddetti di accoglienza tra violenze e paura, dovrebbe interessare tutti. Anche quelli gridano “tornino a casa loro” e “prima gli italiani”. Certe volte basterebbe preoccuparsene davvero per evitare una tragedia

In una piazza di Canelli, Asti, posto pacifico tra le vigne di grignolino e barbera, dieci giorni fa un ragazzo di diciotto anni è stato ammazzato a sprangate da un coetaneo. Non ne avete sentito parlare perché il ragazzo era del Gambia, e l’assassino pachistano. Due ospiti del locale centro per richiedenti asilo. Violenza fra immigrati: come notizia, valore zero.