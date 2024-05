Le ipocrisie di destra e sinistra su sicurezza e immigrazione 

C’è una piccola storia milanese, una storia di sangue, di coltelli, di aggressioni, di sicurezza violata, che meriterebbe di essere tirata fuori in fretta dalle cronache locali e raccontata con uno sguardo curioso, quello di chi sa che a volte le storie più piccole possono aiutarci a capire con chiarezza le storie più grandi. La storia a cui facciamo riferimento riguarda un fatto capitato tra la notte di mercoledì e la mattina di giovedì, a Milano. Un uomo di trentasette anni, un immigrato irregolare di origine marocchina, in stato di alterazione, ha accoltellato con tre colpi alla schiena un poliziotto, spedendolo in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE