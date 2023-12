Cosa insegnano le bollette in calo

Per le famiglie previsti risparmi del 10 per cento nel primo trimestre 2024. Non è un caso

Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso ieri dall’Autorità di regolazione per energia reti e Ambiente (Arera), la bolletta elettrica per le famiglie torna a scendere e nel primo trimestre del 2024 farà segnare un sostanzioso calo, addirittura del 10,8 per cento. Il risparmi stimato sarà di circa 684 euro a famiglia. Notizia positiva, e si può limitarsi a considerarla una classica iniezione di ottimismo avviandosi al nuovo anno. Ma ovviamente si possono notare però aspetti non miracolistici, ad esempio registrare che per il momento i mercati energetici nonostante le tensioni internazionali, non sono sotto stress. Poi ci sono contingenze positive, come le migliori performance in Italia delle energie rinnovabili, idroelettrico ed eolico, grazie anche a fattori climatici. E quindi un minor utilizzo del gas naturale.