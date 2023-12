Il costo della sicurezza energetica

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) propone la neutrality charge per ripianare le perdite sull’acquisto di gas

La sicurezza non ha prezzo? Forse. Ma, nel caso del gas, quattro miliardi di euro sono una buona approssimazione. Nell’estate 2022, quando si temeva di non essere in grado di garantire le forniture necessarie a superare l’inverno, il governo Draghi diede mandato al Gse e a Snam di procacciare il gas whatever it takes. Anche questo contribuì a spingere le quotazioni verso l’alto fino a infrangere ogni record, col Ttf al picco storico di 330 euro/megawattora. Le borse poi presero un sentiero ribassista, veleggiando oggi attorno ai 30-35 euro. Di conseguenza, Snam e Gse devono oggi vedere reintegrate le perdite derivanti dalla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita del gas.