L'automotive italiano affossato dal "fattore Landini" 

La grande partita che si gioca sul futuro dell’automobile, in Italia lascia finora ai margini i sindacati. Non è così altrove. Negli Stati Uniti si è vista una mobilitazione inusuale, il presidente Joe Biden si è recato a Detroit proclamando il suo sostegno ai lavoratori in sciopero, si sono fermate le fabbriche di General Motors, Ford e Stellantis. In Germania la Dgb, la potente confederazione che riunisce le otto principali federazioni sindacali, fa appello alla cogestione e al neo corporativismo per un confronto a tre, con il governo e i vertici dei grandi gruppi. In Francia, dove la sindacalizzazione è meno estesa, sia la Cgt (il sindacato fondato dai comunisti) sia la Cfdt di tradizioni catto-socialiste, chiedono la sponda di Emmanuel Macron che pure non amano e hanno ottenuto finora che Stellantis non chiudesse nessun impianto e concentrasse sul patrio suolo i nuovi investimenti, a cominciare dalla gigafactory. Perché l’Italia, un tempo conosciuta per la forza del suo movimento operaio, è rimasta spiazzata? Un bel tema per uno storico del sindacalismo. Una ragione senza dubbio rilevante è la divisione tra le maggiori confederazioni: da una parte la Cgil che spesso trascina con sé la Uil, dall’altra la Cisl. Il paradosso è che proprio sull’auto i cislini chiamano in causa l’azienda, mentre il sindacato rosso se la prende con il governo. Come mai? Per cercare una risposta dobbiamo risalire all’innovazione finora più dirompente, la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën con in coda Opel, e ricostruire l’atteggiamento della Cgil o meglio del suo segretario Maurizio Landini, il “sindacalista della porta accanto” secondo alcuni, il vero capo dell’opposizione secondo altri, un’opinione diffusa a destra come a sinistra.

