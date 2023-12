Il motore termico è in crisi ma anche l'auto elettrica non si sente tanto bene

Osare in inglese si dice to dare e Carlos Tavares quando lo scorso anno ha lanciato l’ambizioso piano Dare Forward 2030 ha osato senza dubbio molto, ai limiti dell’azzardo; il capo del gruppo Stellantis si è spinto avanti, forse troppo, progettando di far uscire dalle sue fabbriche entro sei anni il cento per cento di auto elettriche in Europa e il 50 per cento in America. Un’ambizione, una visione, un sogno? Un duro colpo l’ha dato proprio in questi giorni l’Unione europea che, passando al setaccio costi e prezzi dei principali Bev (Battery electric vehicle) sul mercato, ha scoperto che gli esemplari al di sotto dei 25 mila euro si contano sulle dita di una mano (tra questi la versione di base della 500). La domanda che si sono posti a Bruxelles è ai limiti dell’ovvio: facciamo tutta questa rivoluzione per tagliar fuori la massa dei compratori (la quota dei Bev nell’Europa occidentale è ancora il 15 per cento appena), chiediamo ai contribuenti fior di quattrini per sussidiare le auto dei ricchi? Sembra un’obiezione populista, ma se prendiamo i grandi produttori, che possono sopravvivere solo con grandi volumi, quelli che sfornano milioni e milioni di auto (quasi sei milioni parlando di Stellantis), è una domanda di puro buon senso. Non a caso Akio Toyoda, nipote del fondatore e presidente del più grande gruppo mondiale (con oltre 10 milioni di veicoli) ha detto che non ha nessuna intenzione di bruciare la sua rivoluzione, quella del motore ibrido, una innovazione assoluta, ma meno dirompente, potremmo chiamarla gentile.

