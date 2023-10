Il caso Magneti Marelli è un cortocircuito per la sinistra, i suoi giornali e mr Stellantis

Da Marchionne al fondo KKR passando per Landini: la crisi dello stabilimento di Crevalcore inizia da lontano. Una rassegna delle colpe

Sia maledetta l’auto elettrica! Se la Magneti Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore la colpa è tutta della transizione energetica. Lo gridano a gran voce i sindacalisti della Fiom, lo sentenzia Maurizio Landini, lo sostengono anche i top manager dell’azienda, sia pur con intenti diversi. E’ davvero così? Eppure la prima Porsche totalmente elettrica, la Taycan, un oggettino da 100 mila euro minimo messo sul mercato nel 2019, montava componenti della Marelli. Allora dobbiamo biasimare la pandemia sulla quale viene ormai gettato ogni guaio, dalle baby gang alla violenza sessuale? Forse sarebbe meglio risalire a Sergio Marchionne; si ricorda ancora la sua battuta a Washington nel 2014: “Spero che non compriate la 500 elettrica perché ogni volta che ne vendo una perdo 400 dollari”. Nel frattempo Elon Musk ne perdeva molti di più, però la Tesla saliva ai vertici della borsa; oggi capitalizza 775 miliardi di dollari, la General Motors 45, Stellantis 18 miliardi. E’ stato sempre Marchionne nel 2018 a vendere la Magneti Marelli alla società giapponese CK holdings controllata dal fondo KKR. Ha incassato 6,2 miliardi di euro, l’azienda aveva un giro d’affari di circa 8 miliardi con 43 mila dipendenti (10 mila in Italia), ma a quanto pare è finita in un cul de sac.