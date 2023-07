I media di Elkann attaccano il governo, Stellantis chiede aiuti sulle auto

Entro la fine del mese, i tecnici di Adolfo Urso e di Carlos Tavares produrranno un piano per aumentare la produzione italiana di automobili del gruppo Stellantis. Il governo vuole arrivare a un milione di vetture, come in Francia, anche se realisticamente non sarà possibile di qui a un anno. Ma la mitica cifra non è più tabù nemmeno per il gruppo franco-italiano che, nel comunicato emesso al termine dell’incontro tra il ministro del made in Italy e il capo di Stellantis, fornisce una mappa dettagliata di quel che intende fare. Tavares si è dichiarato “fiducioso che insieme ad Adolfo Urso creeremo le condizioni per invertire innanzitutto la tendenza al calo dei volumi di produzione nei due anni a venire e per costruire la road map per produrre un milione di veicoli in Italia”. Una strada lunga visto che oggi siamo solo a 473 mila l’anno. Il ministro ha donato al manager portoghese una copia della Costituzione sottolineando gli articoli 1 (l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro) e 41 (“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno”). Tavares ha reagito con souplesse: “Siamo totalmente in linea con entrambi gli articoli”, ha dichiarato. Dopo mesi di stoccate, duelli verbali, polemiche su un possibile intervento dello stato italiano per pareggiare il peso di quello francese (ipotesi rifiutata seccamente da John Elkann presidente e maggiore azionista di Stellantis) quello di ieri aveva l’aria di un nuovo inizio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE