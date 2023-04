Exor fa un altro passo all'estero e nomina presidente Nitin Nohria

John Elkann sceglie un presidente indiano, ma la reputazione si gioca in Italia: un business su cui bisognerà lavorare per garantire sviluppo futuro e continuità di risultati

Con la proposta di candidare alla presidenza un altro indiano-statunitense, Nitin Nohria, al posto dell’uscente Ayai Banga (sarà il prossimo numero uno della Banca mondiale), John Elkann conferma la vocazione internazionale di Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che sotto la sua guida sta diventando sempre di più una holding con investimenti diversificati e molto attenta allo sviluppo nel continente asiatico. Nel 2022, Exor ha trasferito la sede in Olanda, investito un miliardo di euro nel settore della salute, tanto per iniziare, e presto, come annunciato dal nipote dell’Avvocato nella sua consueta lettera agli azionisti, darà vita a una società specializzata in gestioni patrimoniali.