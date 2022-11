La scelta di non vendere Rep e i dossier di Exor. Il futuro di Elkann tra i guai della Juve

Cambiare tutto perché nulla cambi? No, questa volta il famoso calembour del Gattopardo non vale per la Juventus. È successo altre volte, è successo in situazioni difficili se non proprio scandalose come Calciopoli che nel 2006 coinvolse Luciano Moggi, ma oggi le dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero gruppo dirigente potrebbero favorire quel processo che John Elkann aveva in mente da tempo all’interno della strategia impressa al gruppo Exor dopo la fusione tra FCA (Fiat Chrysler) e PSA (Peugeot-Citroen-Opel): uno spazio sempre maggiore ai grandi marchi, nell’informazione (The Economist e La Repubblica), nello sport, nel lusso (si pensi a Ferrari o alla moda con le scarpe dalla suola rossa di Louboutin). Una transizione, anche nel football, da azienda di famiglia ad impresa capitalistica dal profilo internazionale.

