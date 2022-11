Dati alla mano la Juve è il tallone di Achille di Exor. La mossa di Elkann spiegata dagli investitori

Non sono in pochi a pensare che Elkann abbia favorito il ricambio che di fatto gli consente di assumere il controllo dei vertici della Juve e di promuovere una svolta. Con quali conseguenze per il club calcistico è presto per dirlo

Il ceo di Exor, John Elkann, si presenterà mercoledì davanti agli investitori per il consueto incontro annuale con un problema in meno. La Juve, tallone d’Achille tra le partecipazioni della holding della famiglia Agnelli per i continui ripianamenti di perdite, ha un nuovo presidente, Gianluca Ferrero, e presto un nuovo cda. Sebbene le dimissioni del vecchio consiglio guidato da suo cugino Andrea Agnelli, dopo i rilievi sulla gestione della società calcistica mossi da Tribunale, Consob e revisori, rappresentino un momento non facile da gestire, Elkann potrà trasmettere alla comunità finanziaria il messaggio che si apre una fase di rinnovamento per il club bianconero.