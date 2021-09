La lezione Iveco

La mancata vendita ai cinesi di Faw spinge Cnh ed Exor allo spin-off in Borsa

Talvolta, i migliori affari sono quelli che non si fanno. Il detto potrebbe calzare a pennello per il gruppo Cnh-Exor, che lo scorso aprile dovette rinunciare a cedere la controllata Iveco ai cinesi di Faw Jiefang, che offrivano 3,5 miliardi, a causa di pressioni del governo italiano (ma anche di quello francese, la società produce automezzi pesanti per entrambi i paesi) che sarebbe arrivato a minacciare l’uso del golden power. Motivo: la vendita avrebbe comportato il trasferimento di tecnologie avanzate impiegate anche nel campo della difesa.