Il piano B di Iveco

La mancata vendita di Iveco al gruppo cinese Faw Jiefang è stata accolta con soddisfazione dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e anche dal suo omologo francese, Bruno Le Maire, visto che il produttore italo-americano di automezzi pesanti controlla il costruttore di autobus d’Oltralpe Heuliez. La tutela dell’interesse nazionale ha prevalso, dunque, sulle ragioni del mercato perché Iveco produce beni strategici per entrambi i paesi e la cessione ai cinesi (che avrebbe comportato un trasferimento di tecnologie avanzate impiegate anche nel settore della difesa) è stata guardata sin dall’inizio con sospetto dai governi di entrambi i paesi al punto che Palazzo Chigi ha minacciato di invocare il potere speciale della golden power per bloccare la trattativa. Non ce n’è stato bisogno perché Cnh Industrial (gruppo Exor) ha rinunciato all’affare e ai 3-3,5 miliardi che Faw sembrava disposta a pagare. Un passo indietro che è stato preso male dagli investitori ma non malissimo perché lunedì il titolo Cnh ha perso il 4,5 per cento a piazza Affari e il 4 per cento a Wall Street, che rappresenta solo una piccola parte del guadagno messo a segno dalla società da inizio 2021 e cioè da quando si sono fatte insistenti le voci sulla possibile cessione di Iveco o di una sua divisione alla Faw.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni