L'avvocato fuoriserie

Industriale, dandy, collezionista, playboy, rappresentante di un mondo perduto o addirittura “uomo del Rinascimento”: su Gianni Agnelli, di cui cade in questi giorni il centenario della nascita (1921-2021) si è detto molto, forse anche troppo: amatissimo e imitatissimo, oppure detestato; simbolo di un’Italia internazionale e vincente per alcuni, sovrano frou frou rappresentante di un para-stato ingombrante per altri. Di sicuro rilevante e come si dice oggi, “divisivo”. Cosa rimane di Agnelli, a cent’anni dalla nascita e a quasi venti dalla morte? Ecco un piccolo dizionario per scoprire qualche cosa in più su “l’Avvocato” – così era chiamato, anche se non aveva mai esercitato la professione forense – e sulla famiglia Agnelli, tra automobili, letteratura, cinema, tic, aneddoti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni