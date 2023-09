La reazione di Landini mostra che su Stellantis Calenda tocca un tasto dolente

Dalla sua nascita, Stellantis ha licenziato in Italia 7.500 lavoratori, eppure la Cgil non si è mai scagliata contro Elkann. Forse perché, come nota Calenda, è più importante andare d’accordo con l’azionista di Rep che combattere la deindustrializzazione dell'automotive?

Dalla fusione Stellantis nel gennaio 2021 a oggi, l’azienda ha licenziato solo in Italia attraverso esodi incentivati 7.500 lavoratori. Abbiamo cercato dichiarazioni di Maurizio Landini contro John Elkann: non ne abbiamo trovate. Neanche una. Neanche contro il ceo Carlos Tavares. Le ultime, in effetti, sono contro Sergio Marchionne. Di fronte a un calo della produzione del -16,3 per cento dal 2019 al 2022, fabbriche chiuse, esuberi e cassa integrazione, Landini ha sempre mantenuto un basso profilo, e quando la Cgil ha dovuto scioperare la protesta si è mantenuta a livello locale, senza dichiarazioni roboanti del segretario contro la proprietà. E quando lo fa, preferisce attaccare il governo.