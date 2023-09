Tra Schlein e Calenda c'è una magica consonanza: lei svuota il Pd e lui riempie Azione

Per dirla con Quasimodo, Elly sta nel cuore di Carlo – trafitto da un raggio di sole – ed è subito travaso. Lei svuota il Pd, lui riempie Azione. Ed entrambi sono contenti così. Pare infatti sia stata, quella dell’altra sera tra Elly Schlein e Carlo Calenda, una telefonata mantecata. Nel senso che se voi aveste prestato le parole di un presunto contendente al suo contraddittore, non ne sarebbe quasi risultata discordanza alcuna. “Collaboreremo”. D’altra parte la loro affinità è cresciuta inarrestabile nel tempo, come l’inflazione. Quando ella, anzi Elly, era ancora la signorina né né, quando cioè ancora nuotava a rana tra i “ma”, i “se”, i “tuttavia” e i “sebbene”, senza mai dire con esattezza ciò che volesse sulle spese militari o sulla maternità surrogata, ecco che Carlo, cioè Calenda, la liquidava così: “Per me Schlein è un gigantesco punto interrogativo”.

