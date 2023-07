La ricetta di Tavares per rilanciare Stellantis

"Non vedo perché dovrei creare progetti in perdita”, ha detto una ventina di giorni fa il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares. Rispondeva al ministro dell’Industria Bruno Le Maire che, forte di una quota nel capitale dell’azienda e degli incentivi sulle auto verdi, chiedeva di concentrare in Francia gli investimenti per una Peugeot elettrica. Mica ad Adolfo Urso, ministro delle Imprese che pure ha più volte accarezzato la prospettiva di un ingresso dello stato nel gruppo per rafforzare la presenza italiana. Ipotesi respinta con una certa supponenza da John Elkann.

