Il calo dell'inflazione è una buona notizia ma il governo si risparmi il giro di campo

L'Istat conferma quanto atteso: rispetto all'anno scorso i prezzi al consumo si sono ridotti, in linea con quanto accade in tutta Europa. Ma per il ministro Urso è merito del carrello tricolore e del cartello del prezzo medio dei carburanti

Istat ha comunicato il dato preliminare di inflazione per il mese di ottobre, e il risultato è stato quello ampiamente atteso: un forte calo del dato tendenziale, per effetto confronto con il terribile ottobre 2022, in cui i prezzi erano cresciuti di circa tre punti e mezzo percentuali in un solo mese. Il dato complessivo (+1,9 per cento tendenziale euro armonizzato) è stato beneficiato dal forte calo dei prezzi dei beni energetici, sia regolamentati che non regolamentati e, in misura minore, della minore crescita degli alimentari. Il dato dell’inflazione di fondo, cioè al netto di energia e alimentari freschi, rallenta da +4,6 per cento a +4,2 per cento.