Perché la svendita globale di titoli di stato può far male all'Italia

Perché gli investitori internazionali stanno vendendo a grandi mani titoli di stato? E’ un vero “sell off”, una svendita che sta avvenendo a livello globale, dall’Europa agli Stati Uniti, e c’è il rischio che l’Italia ne venga travolta. “E’ un momento preoccupante, i mercati hanno messo nel mirino i debiti pubblici perché hanno perso la pazienza”, commenta al telefono da New York Riccardo Trezzi, economista con esperienze alla Federal Reserve e alla Bce e oggi consulente di fondi di investimento globali, dei quali sta toccando con mano il nervosismo di questi giorni. “Si è creato un connubio pericoloso tra la prospettiva che i tassi d’interesse restino elevati a lungo e politiche di spesa dei governi fuori controllo”. A New York sono le cinque del mattino, ma Trezzi è un fiume in piena al telefono perché, ammette, si dorme poco dopo tante riunioni con gli investitori, prima a Londra e poi a Manhattan, in cui si comincia a sentire parlare di “fiscal dominance”, che è quella condizione economica che si verifica quando i livelli di deficit e debito di uno o più paesi sono sufficientemente elevati da rendere la politica monetaria inefficace nel controllo dell’inflazione. “Molti investitori – aggiunge Trezzi – hanno interpretato le ultime dichiarazioni di Fed e Bce sull’intenzione di mantenere i tassi sufficientemente elevati finché necessario (l’espressione coniata è higher for longer) come una sostanziale incapacità di riportare l’inflazione al target del 2 per cento. Cioè di finire il lavoro che hanno cominciato. E questo anche perché temono di esporre i paesi più fragili, come l’Italia è considerata in Europa. Così, di fronte alla Nadef del governo Meloni che non offre spunti di disciplina fiscale e di fronte al deficit degli Stati Uniti al 6 per cento, livello mai raggiunto nella storia al di fuori di periodi bellici e di recessione, hanno deciso che è arrivato il momento di lanciare un segnale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE