La destra esulta sui Btp. Ma la spesa per interessi non è un Valore

Tirare un sospiro di sollievo, questo ci sta. Ma esultare, accidenti, sbandierare la cosa come fosse un trionfo: questo appare un po’ eccessivo, un farsi vanto delle proprie debolezze. Ecco insomma che di fronte al buon andamento delle aste sul Btp Valore, la destra stappa bottiglie. E se le beve, pure, evidentemente, a giudicare da come travisa la realtà, o magari la stravolge, sperando che a bersela, la balla e non la bottiglia, sia l’elettorato. Nei primi due giorni dei tre dedicati alle aste annunciate dal Tesoro, sono stati piazzati 9,3 miliardi del Btp Valore quinquennale. La risposta del mercato è stata positiva. E non si può che leggerla nella luce dei rendimenti, che hanno senza dubbio reso interessante il prodotto. Il minimo garantito dal Tesoro è del 4,1 per cento nei primi tre anni, e del 4,5 negli ultimi due, con l’aggiunta di un “premio fedeltà” dello 0,5 per cento. Un rendimento medio annuo che sta intorno al 4,3 per cento. Ben superiore, dunque, a quello garantito dalla prima edizione del Btp valore, di giugno scorso, che aveva una durata di 4 anni e un rendimento medio del 3,7 per cento.

