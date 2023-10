Segnali di ottimismo per l'Italia ma non c'entra nulla il Btp Valore

La corsa al nuovo Btp Valore nel primo giorno di collocamento (ordini per oltre 4,7 miliardi) può essere interpretata come un segnale di fiducia verso il governo Meloni nel bel mezzo della tempesta che sta attraversando per via dei conti pubblici? Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, pensa di sì, ma è evidente che confonde la fiducia degli italiani con quella dei mercati verso l’Italia che, invece, rappresenta la principale preoccupazione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, come lui stesso ammette. Gli italiani sono stati allettati da un’emissione di titoli di stato con rendimenti crescenti e che, per la prima volta, paga cedole ogni tre mesi invece che ogni sei e alla fine garantisce anche un premio fedeltà. Un buon investimento per chi ha liquidità parcheggiata e senza correre rischi se non quello, remoto per la verità, del fallimento dell’Italia (anche se una domanda bisognerebbe sempre porsela: ha senso puntare i propri risparmi su un paese che non cresce quanto il suo debito?). E non è escluso che l’emissione, per le sue caratteristiche che in questa fase lo rendono più conveniente rispetto ai Btp ordinari, possa ottenere un certo riscontro anche tra gli investitori istituzionali che potranno acquistare i titoli solo sul mercato secondario una volta che sarà terminato il collocamento al retail. Del resto, assicura Giorgetti, non c’è alcun segnale di declassamento in arrivo dalle agenzie di rating che dovranno pronunciarsi nelle prossime settimane (ben cinque).

