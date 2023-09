Perché sul deficit Giorgetti più che Bruxelles teme i mercati

Il giorno in cui l’Ocse taglia le stime di crescita dell’Italia allo 0,8 per cento per il 2023 e per il 2024, il ministro dell’Economia dice che la cosa che gli fa più paura non è la Commissione europea ma la valutazione dei mercati che comprano il debito pubblico

Non sarà una coincidenza se nel giorno in cui l’Ocse ha tagliato le stime di crescita dell’Italia allo 0,8 per cento per il 2023 e per il 2024, Giancarlo Giorgetti ha detto in un convegno che la cosa che gli fa più paura, come ministro dell’Economia, non è la Commissione europea ma la valutazione dei mercati che comprano il debito pubblico. In effetti, per quanto il governo Meloni si stia sforzando di aumentare la quota di titoli di stato nelle mani delle famiglie italiane, la percentuale raggiunta (alcune stime parlano del 14-15 per cento) è di gran lunga minoritaria a quella detenuta dagli investitori. E questi ultimi sono soggetti abituati a guardare la tenuta dei conti pubblici prima di fare shopping di debito sovrano. Così Giorgetti ricorda che il Parlamento presto sarà chiamato ad approvare il “numeretto” di deficit da presentare in Europa e si augura che sia “ragionevole”, che vuol dire compatibile con il debito pubblico.