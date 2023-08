Patto o non Patto, i vincoli di bilancio dell'Italia

Il governo vuole rivedere le regole europee per consentire politiche più espansive. Ma i limiti fiscali dell'Italia non sono nei parametri di Bruxelles, bensì nei giudizi dei mercati su un debito pubblico troppo alto che fatica a scendere

Le osservazioni di questi giorni sulle regole fiscali europee da parte dei ministri del governo Meloni sono tutte ragionevoli, ma sembrano far parte di una discussione teorica che prescinde dalle condizioni economiche e finanziarie del paese. “È impossibile portare i bilanci degli stati al rispetto dei parametri ordinari”, ha detto a Repubblica il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando di quella “spada di Damocle” che è “il ritorno alle regole originarie del Patto di stabilità”. Non bisogna più abbassare la testa sui parametri tecnici, è il senso del ragionamento, ma alzare lo sguardo sul “futuro dell’Europa” pensando ai grandi cambiamenti come “la transizione ecologica, la carenza di materie prime e l’avanzamento dei Brics”. E pertanto, una soluzione possibile è quella di scorporare la spesa per investimenti per la transizione industriale e digitale dal conteggio del deficit.