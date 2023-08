Finita la propaganda, ecco gli interventi da fare sulle pensioni  

La pietra tombale sulle ipotesi di cancellazione della legge Fornero l’ha messa al Meeting di Rimini Giancarlo Giorgetti. Già in campagna elettorale del 2018 Salvini prometteva la cancellazione della legge Fornero nei primi cento giorni di governo; e al governo ci va davvero ma anziché apportare le necessarie correzioni a una legge fatta troppo in fretta e sottopressione si inventa Quota 100 e per far contenti i compagni di viaggio del M5S, approva il decreto Dignità e il Reddito di cittadinanza (una botta da oltre 30 miliardi). Nella campagna elettorale dello scorso anno promette ancora la cancellazione della legge Fornero e l’introduzione di Quota 41 per tutti ma, di nuovo al governo, il risultato è modesto e meno dannoso di Quota 100: la nuova proposta è Quota 103 con 62 anni di età e 41 di contributi, aperta a tutti e con l’immancabile divieto di lavorare, un tetto all’importo della pensione pari a 5 volte il minimo (2.818,7 euro lordi) fino al compimento dei 67 anni e con le finestre di 3 o 6 mesi rispettivamente per privati e pubblici; e tutto questo solo per un anno, il 2023.

