Perché sulle pensioni è sbagliato proseguire con le Quote rigide

Una proposta rigida come quella presentata in legge di Bilancio serve solo a sventolare la bandierina dei 41 anni promessi in campagna elettorale

La lamentela più frequente per il ritorno della legge Fornero è questa: non voglio aspettare i 67 anni di età per andare in pensione; oggi ci sono le “quote” per cui nel 2022 posso andare in pensione se ho congiuntamente raggiunto 64 anni di età e 38 anni di contributi, se domani tolgono le quote dovrò aspettare i 67 anni. Dal primo gennaio 2023 al termine delle quote sperimentali (ma si sa che in Italia il temporaneo diventa permanente), i principali canali di pensionamento sarebbero di nuovo due: