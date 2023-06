I giovani meritano più di una pensione. Cominciamo con un lavoro adeguato

Dopo diversi mesi di assenza, ieri il governo ha tenuto l’incontro con i sindacati sulle pensioni. L’unica cosa che offre ai giovani è (forse) la pensione per i giovani cioè un minimo di garanzia per le pensioni contributive. Il forse è d’obbligo perché tutti si fanno belli di una promessa che non manterranno mai. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 è un “giovane” per il sistema pensionistico italiano perché andrà in pensione con il sistema contributivo, per cui la sua pensione sarà proporzionale ai contributi versati. La cosiddetta pensione per i giovani è sacrosanta ed è un’eterna promessa di tutti i governi. Non si è mai fatta perché comunque il problema di integrare al minimo le pensioni contributive è ancora lontano nel tempo: mancano 10/15 anni al momento in cui la grande maggioranza delle nuove pensioni saranno contributive. C’è una sola ragione valida per affrontare il problema già oggi: se davvero si parlasse di un sistema contributivo non solo per i “giovani” che hanno iniziato dopo il 1996 ma anche per tutti quelli che vanno in pensione oggi e vogliono anticipare la pensione rispetto ai requisiti di legge. Se così fosse (ma non è) invece di usare le varie quote per andare in pensione prima, bisognerebbe uscire con un ricalcolo contributivo della pensione e quindi sarebbe giusto avere da subito una pensione di garanzia – un livello minimo di pensione per chi esce con il sistema contributivo. Ma purtroppo il governo non ha nessuna intenzione di proporre un ricalcolo contributivo per chi vuole anticipare la pensione oggi ma (forse e ripeto forse) ha intenzione di proporre la pensione di garanzia come premio di consolazione per i giovani. E’ l’unica cosa che propone per i giovani: la pensione per i giovani. Se fossi giovane mi arrabbierei: continui a prorogare il favore delle quote per chi va in pensione anticipata oggi e poi mi fai il regalo di consolazione (se me lo fai!) di aggiustare il regime contributivo ben sapendo che è molto più penalizzante di quello di oggi. Ma allora perché non inizi già da adesso a spalmare i costi del sistema contributivo su tutti senza arrivare all’ultimo momento tra dieci anni quando tutti inizieranno a uscire con il sistema contributivo in cui il costo ricadrà tutto intero su quelle generazioni?

