I giovani che protestano contro le riforme si fanno rubare il futuro dai vecchi

I trentenni di oggi andranno in pensione a 71 anni, forse. E viene in mente quel meraviglioso Pannella in comizio nel 1987. Il lavoro nobilita l'uomo ma il tempo libero scompare

L’ultima tragedia è una lettera dalla Svizzera. Mia nonna, che a 97 anni sopravvive perché è fatta di un mix di ansia, odio e carbonio, me la legge schizzando per la stanza come fosse una sentenza di morte. Da Zurigo le chiedono i documenti aggiornati. Crede le vogliano levare la pensione. E’ finita? La persona che più di chiunque al mondo ama ricevere la pensione è anche quella che vedendo i giovani francesi protestare contro l’innalzamento dell’età pensionabile ha urlato: sono pazzi? Non hanno voglia di lavorare!