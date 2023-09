I pasticci sovranisti compromettono la candidatura di Franco alla Bei

Lo ha voluto con sé, consapevole che a questo punto anche la sintonia personale è decisiva. Così Giancarlo Giorgetti ha ritenuto opportuno che Daniele Franco lo accompagnasse, a Santiago de Compostela. E lì strette di mano, pacche sulle spalle, chiacchiere davanti a un caffè: che insomma si capisca che l’uomo giusto è lui, per la presidenza della Banca europea degli investimenti (Bei). Alcuni dei presenti, d’altronde, Franco li conosceva già. Ad altri è stato introdotto dallo stesso Giorgetti. Che la questione se l’è presa a cuore davvero. Per riconoscenza personale – come a volere rendere all’altro un servigio che dall’altro si era ricevuto, visto che a suo tempo era stato proprio l’ex dg di Banca d’Italia a garantire, per così dire, per il vicesegretario leghista a Via XX Settembre: “Lui al mio posto? Sarebbe adattissimo” – ma anche per un fatto di dignità politica, dal momento che, se la candidatura di Franco andasse a male, dal risiko delle nomine europee l’Italia uscirebbe con un posto in meno di quelli che aveva. E questo, per la premier che spiegava le virtù della negoziazione “a pacchetto”, perché “è così che si difende l’interesse nazionale a Bruxelles”, sarebbe uno smacco non da poco.

