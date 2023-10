Così Giorgetti ha trasformato la Nadef nel “caro diario” delle frustrazioni di governo

A volte verrebbe voglia di abbracciarlo Giancarlo Giorgetti. E’ lì, ogni giorno, che si sbraccia, che si preoccupa e che si fa in quattro per cercare di spiegare ai suoi, e in particolare al Suo, che bisogna essere prudenti, che i mercati bisogna ascoltarli, che gli investitori non vanno sfidati, che il debito va monitorato, che l’Europa non va schiaffeggiata e che le casse dello stato non vanno stressate. E’ lì che si sbraccia, che si preoccupa, che si agita, che alza le spalle quando non può fare nulla. Ed è lì da mesi, quando può, a inviare segnali di fumo, ai suoi amici, ai suoi avversari, ai suoi alleati.

