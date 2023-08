Ecco perché i prezzi di diesel e benzina aumentano nonostante il "cartello" del governo

I dati mostrano il fallimento dell'obbligo di esposizone del prezzo medio per i distributori di carburante. L'idea era quella di contrastare così l'inflazione. Ma in realtà dimostra che la speculazione è il nemico sbagliato

Ora che si è passati dalla teoria alla pratica, “l’operazione trasparenza” del governo Meloni sui prezzi dei carburanti ha dimostrato di essere una misura fallimentare. Da quando i distributori hanno l’obbligo di esporre i prezzi medi regionali vicino a quelli praticati, i rialzi sono stati costanti. A certificarlo sono i dati dello stesso governo, pubblicati sui siti dei ministeri di cui sono titolari Adolfo Urso e Gilberto Pichetto Fratin. Prendiamo le autostrade: il primo agosto il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self era 1,984 al litro, ieri superava i 2 euro di quasi due centesimi. Per il gasolio l’aumento è ancora più sostenuto, perché si è passati da 1,854 a 1,928 euro al litro. Lo stesso andamento si ritrova fuori dalla rete autostradale, dove dalla seconda settimana di luglio i prezzi sono in crescita.