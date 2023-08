Banche e Banco Posta, la doppia morale del governo sugli extraprofitti

Lo stesso fenomeno che Meloni e Co. addebitano agli istituti di credito in realtà lo si osserva anche con società controllate dal ministero dell'Economia. Ecco perché l'esecutivo sembra seguire "due pesi e due misure"

I ministri “Robin Hood” fanno razzie giustizialiste nelle banche ma non toccano le filiali di Banco Posta. Eppure, lo stesso fenomeno lamentato dal governo come “evidente stortura”, ovvero la ritardata traslazione del tasso ufficiale di sconto ai clienti sotto forma di interessi sui depositi (in ciò riferendosi solo ai conti correnti) è riscontrato anche nell’offerta finanziaria di Poste Italiane, società controllata direttamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze con una quota del 29,7 per cento, e indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti con un ulteriore 35 per cento. Anzi: il sistema bancario italiano sembra essere stato finora ben più sollecito e generoso di Banco Posta nel remunerare i depositanti.