Il trimestre anti inflazione di Meloni appeso a un “protocollo”

Il governo presenta il patto con le imprese per tenere bassi i prezzi di alcuni prodotti. Per Meloni è un "bel messaggio" ma per vincolare l'industria non basta una lettera d'intenti

Segui il tricolore. Da domenica tra gli scaffali dei supermercati comparirà il bollino verde bianco e rosso, simbolo di adesione al “trimestre anti inflazione” presentato oggi a Palazzo Chigi. I prodotti inclusi nel patto sottoscritto da alcune associazioni di categoria e il governo sono quelli di prima necessità, non solo beni alimentari ma anche prodotti per la casa, per l’igiene personale e per l’infanzia. Su questi, ogni esercizio commerciale applicherà sulla base delle proprie valutazioni commerciali e con “modalità flessibili” prezzi ribassati o promozioni. Nell’accordo non sono indicate percentuali di sconto ma solo l’impegno a “non aumentare il prezzo” nel periodo di riferimento, che va dal primo ottobre a fine dicembre. “E’ importante che inizi domenica e che comprenda l’intero periodo natalizio, anche per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti”, ha tenuto a sottolineare il ministro delle Imprese Adolfo Urso, promotore dell’iniziativa, che oggi ha presentato l’accordo con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. Il numero dei punti vendita che hanno aderito non è altissimo – circa 20 mila – ma il governo si aspetta che possa crescere “a ritmo esponenziale”.