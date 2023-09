Meloni e Urso presentano il patto anti inflazione: tre mesi di spesa a prezzi calmierati

Dopo una trattativa durata alcuni mesi, oggi il ministro Adolfo Urso insieme alla premier Giorgia Meloni e al ministro Francesco Lollobrigida siglerà un patto anti inflazione con i rappresentanti di Confersercenti, Confcommercio e Federdistribuzione.

Il patto prevede un “trimestre anti inflazione” che inizierà il primo ottobre con un paniere di prodotti alimentari di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati.

"Il patto anti-inflazione sarà sottoscritto da 32 associazioni di impresa nell'intera filiera produttiva a tutela del sostegno al potere d'acquisto delle nostre famiglie", ha spiegato il ministro Urso. "Dieci mesi fa l'inflazione dell'Italia era più alta della media europea, oggi è più bassa, qualcosa è stato fatto e continuerà a essere fatto grazie a questo patto".

"Questo patto è uno strumento attraverso cui lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Un’iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi", ha detto la premier Giorgia Meloni.