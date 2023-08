Urso a caccia di colpevoli attacca Barilla. Vuole il made in Italy, ma a buon prezzo

Adolfo Urso ha individuato un nuovo nemico. “In Italia piccola e grande distribuzione hanno già firmato un accordo per fermare i prezzi su un paniere di beni di prima necessità, mentre quegli stessi produttori che in Francia si sono accordati con il governo, in Italia lo hanno rifiutato, penso per esempio a Barilla”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un’intervista al Messaggero ha aggiunto alla sua lista degli “speculatori” dell’inflazione un nuovo bersaglio: la multinazionale della pasta nata 147 anni fa a Parma. Urso, come già fatto in Francia dal governo di Emmanuel Macron, vuole lanciare da 1 ottobre al 31 dicembre il trimestre anti-inflazione: tre mesi senza aumento dei prezzi dei principali beni del carrello della spesa. Ma se con i distributori l’accordo è stato siglato lo scorso 4 agosto, con i produttori, dopo l’incontro di due settimane fa, non è stata trovata una soluzione. In Francia, invece, Barilla e gli altri produttori di beni alimentari hanno aderito al piano anti-infalzione promosso dal ministro dell’Economia e dell’Industria Bruno Le Maire. Abbastanza per far infuriare Urso: “Mi aspetto che adesso facciano lo stesso in Italia”, ha detto il ministro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE