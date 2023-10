Giorgetti, la credibilità della Bce sull'inflazione e quella del Mef

Se il ministro non ritiene realistico il target del 2 per cento della Bce, vuol dire che non sono realistici neppure i conti della sua Nadef. Perché mettere in dubbio la credibilità della Bce vuol dire mettere in dubbio la credibilità del bilancio italiano

L’ha detto, alla fine di una lunga e interessante intervista a Sky, ma subito dopo ha precisato che forse avrebbe fatto meglio a non dirlo. Quasi come se dopo tanti richiami alla “prudenza” si fosse reso conto di aver commesso un’imprudenza. “Il target della Bce, questa regola aurea del 2 per cento di inflazione, non so quanto sia oggi ancora realistico – ha dichiarato Giancarlo Giorgetti –. Però qua mi taccio se no dico cose che non si devono e non ci possiamo permettere di dire”.