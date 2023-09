L'inflazione supera ancora le attese

L’inflazione Usa supera le attese (3,7 per cento ad agosto) lasciando intatte le probabilità di un rialzo nella prossima riunione della Fed. E anche quella europea, pur dimezzata dai massimi di ottobre 2022, si mostra persistente soprattutto in termini prospettici facendo pendere l’ago della bilancia per una nuova stretta monetaria invece che per una sosta. Secondo un’anticipazione dell’agenzia Reuters, la Bce (che si riunisce oggi) prevede che l’inflazione rimarrà al di sopra del 3 per cento l’anno prossimo e questo rafforza le ragioni del fronte dei “falchi” che punta al decimo rialzo consecutivo dei tassi. La proiezione aggiornata per il 2024 è ben al di sopra dell’obiettivo del 2 per cento dell’Eurotower e sarà superiore al 3 per cento previsto a giugno. E’ anche più alta del 2,7 per cento rilevato da un sondaggio condotto dalla stessa Reuters tra gli economisti.

