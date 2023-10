Cresce la sfiducia sul debito, il governo aggiusti i conti. Un appello

L’andamento dei mercati indica che l’azione della Banca centrale europea deve essere accompagnata da un aggiustamento fiscale, pena problemi seri in un futuro non lontano

Nella giornata di venerdì 6 Ottobre, il tasso dei titoli italiani decennali ha toccato il 5 per cento, il dato più alto dal 2011. Solo nelle ultime 4 settimane, il rendimento a lunga dei titoli di stato italiani è cresciuto di quasi 100 punti base, un’enormità in un arco temporale così breve. Questo intervento è un richiamo a un semplice principio di buonsenso: l’andamento dei mercati indica che l’azione della Banca centrale europea deve essere accompagnata da un aggiustamento fiscale, pena problemi seri in un futuro non lontano.