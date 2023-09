Inflazione giù, ma non in Italia

In Europa cala toccando il minimo in due anni, da noi torna a risalire. A spingerla, dice l'Istat, è "il riaccendersi di tensioni sui prezzi dei beni energetici, in particolare nel settore non regolamentato" e la vendita di benzina, carburanti e combustibili fuori dai regimi tariffari regolamentati

L’Italia è tra i paesi della zona euro in cui l’inflazione fa più fatica a rallentare e, anzi, se si prende come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo, parametro che misura la convergenza delle economie dei paesi membri dell’Unione europea (Hicp), si vede che a settembre è aumentata su base annua (5,7 per cento) rispetto ad agosto (5,5 per cento). A fare compagnia all’Italia ci sono solo la Spagna, dove, però, l’inflazione si mantiene su livelli molto contenuti (3,2 per cento rispetto a 2,4 per cento di agosto), Slovenia e Irlanda.