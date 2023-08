La proposta di Urso rischia di rovinare il mercato degli Npl. Populismo anti mercato 

Chiunque abbia avuto a che fare con le crisi bancarie italiane sa che un ruolo fondamentale per la loro efficace gestione è stato svolto dal mercato dei crediti deteriorati che si è sviluppato negli ultimi dieci anni. Mercato che vale circa 300 miliardi di euro, secondo le ultime rilevazioni, pari grosso modo alla zavorra di sofferenze di cui le banche del paese si sono liberate tornando in buona salute. La precondizione per salvare un istituto di credito sull’orlo di un crac è stata, infatti, quella di ripulire i bilanci dai crediti cattivi grazie al fatto che ci sono operatori disponibili ad acquistarli. Così è andata per Mps, per Carige e così è stato anche per le venete e le quattro dell’Italia centrale poste in risoluzione. Ebbene, quello che viene considerato anche a livello europeo un modello virtuoso rischia di essere messo in discussione da un disegno di legge del governo Meloni che, almeno sulla carta, vorrebbe andare incontro a famiglie e imprese che stanno soffrendo il caro tassi.

